Село Поярково, Амурская область, 23 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В селе Поярково Михайловского района Амурской области проломился лёд под легковым автомобилем. В машине оказались заблокированы два человека, сообщило Amur.Life.

Цитата из к/ф «Акварель», реж. Виктор Косаковский. 2018. Великобритания, Германия, Дания, США Лед

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Автомобиль ушёл под лёд частично. Выбраться пассажиру и водителю помогли сотрудники противопожарной службы области. Медицинская помощь людям не потребовалась.

Машина находилась в 20 метрах от берега, её достали и отбуксировали.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО в ноябре два ученика второго класса едва не провалились под лёд залива в Биробиджане. Детей заметили и спасли сотрудники ГУ МЧС по региону.