Перт, Австралия, 23 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Любители морепродуктов могут воспользоваться рождественскими скидками на лобстеров после того, как 23 декабря крупнейшие продуктовые сети снизили цены на деликатесы во всех своих супермаркетах Западной Австралии. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Лобстер

На этой неделе обе компании снизили цену на лобстеров до 22 долларов за штуку (порядка 1150 российских рублей) по сравнению с обычной ценой в 27 долларов.

«Лобстеры из Западной Австралии были одним из наших самых популярных продуктов в прошлогодний рождественский сезон, и мы столкнулись с невероятным спросом … Мы продолжали продавать лобстеров в течение года и почти вдвое увеличили предложение на это Рождество, поскольку клиенты стремятся поддержать местных австралийских производителей и сделать то, что традиционно считается деликатесом, более доступным», — отметил в комментарии телеканалу коммерческий директор Woolworths, отвечающий за торговлю мясом и морепродуктам, Тим Даддинг.