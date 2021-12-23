Анапа, Краснодарский край, 23 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Ученики одной из школ Анапы отправлены на дистанционное обучение из-за выявленных случаев COVID-19, сообщили 23 декабря в региональном оперативном штабе.

Пресс-служба Минпросвещения России Дистанционное обучение

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«Ученики занимаются дома с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении оперативного штаба.

В общей сложности на утро 23 декабря в Краснодарском крае на карантин из-за коронавируса отправлены ученики 211 классов в 106 школах 27 муниципалитетов региона, а также воспитанники 91 группы в 55 детсадах, учащиеся 16 групп в десяти колледжах и техникумах.