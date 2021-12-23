Белгород, 23 декабря 2021, 11:48 — REGNUM Грант Российского фонда развития информационных технологий выиграла Белгородская область. Средства направят на оснащение сетей водоснабжения современными приборами учёта, сообщил 23 декабря на своей странице в социальной сети губернатор Вячеслав Гладков.
Предприятие «Белоблводоканал» обслуживает более миллиона человек на территории Белгорода и 19 районов области. В ведении службы находятся свыше 12 тысяч км сетей водоснабжения и более тысячи технологических объектов. Российский фонд развития информационных технологий предоставит региону 211 млн рублей на установку современных приборов учёта расхода воды и датчиков давления на сетях. По словам губернатора, это позволит минимизировать потери, сократить количество аварийных ситуаций и в целом повысить эффективность и качество системы водоснабжения.
Проект реализуют в течение 2022 — 2024 годов.