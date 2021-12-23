Москва, , 11:45 — REGNUM Новые правила определения тарифов на электроэнергию, которыми смогут воспользоваться регионы России, не повлияют на рост стоимости электроэнергии для населения страны. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

Электроэнергия Kate Ter Haar

В ФАС заверили, что тарифы на электроэнергию не вырастут и будут установлены с учётом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки.

«Уровень минимального льготного потребления электроэнергии будет определяться, исходя из указаний ФАС. Их планируется сформировать в течение двух месяцев», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, регионы России смогут самостоятельно определять тарифы на электроэнергию. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного на портале правовой информации.

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