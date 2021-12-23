Эр-Рияд, 23 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Центральное командование США сообщило об изъятии партии оружия на неопознанном рыболовецком судне в северной части Аравийского моря. Об этом сообщает агентство Akhbar-al-Saudia.

U.S. Navy Корабли ВМС США

По данным журналистов, экипажи кораблей Пятого флота ВМС США изъяли «около 1400 штурмовых винтовок и более двухсот двадцати шести тысяч патронов на борту лодки».

В Пентагоне заявили, что по их данным, судно без официальной приписки направлялось из Ирана и пересекало международные воды по маршруту, обычно используемому для незаконной доставки оружия йеменским повстанцам.

Отмечается, что пять членов экипажа корабля, которые называют себя йеменцами, будут отправлены обратно в Йемен. Также в официальном заявлении Пентагона сообщается, что ВМС США потопили корабль после ареста экипажа и нелегального груза. Прямая или косвенная поставка, продажа или передача оружия йеменской группировке хуситов является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и санкций со стороны США, отметили в Пентагоне.