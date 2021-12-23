Канберра, , 11:50 — REGNUM За несколько дней до Рождества жительница Южной Австралии Хайди Путрик осталась полностью опустошенной после того, как утром 23 декабря она обнаружила, что ее автомобиль, в котором находились более 50 рождественских подарков, которые она хотела отдать на благотворительность, сгорел. Об инциденте сообщил телеканал Nine News.

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Полиция Южной Австралии в настоящее время расследует возгорание, которое, как полагают, было «совершено намеренно».

«К счастью, огонь не распространился, и никто не пострадал», — заявил в комментарии телеканалу один из полицейских, прибывших на место предполагаемого поджога.

Как рассказала сама владелица сгоревшего автомобиля, она хотела отдать все подарки на благотворительность.