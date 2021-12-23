Киев, 23 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Указ президента Украины Владимира Зеленского, сужающий круг лиц, которые могут выступать с заявлениями о внешней политике, убережёт от «хаоса и самодеятельности». Об этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба написал 23 декабря в социальной сети Facebook.

Kmu.gov.ua Дмитрий Кулеба

Кулеба призвал не искажать указ главы государства о координирующей роли МИД во внешней политике и не поддаваться «на хайп». Это не указ о том, кто может давать комментарии, добавил он.

«Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях», — написал глава украинской дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Зеленский выпустил указ, согласно которому только он сам, премьер-министр и министр иностранных дел могут выступать с заявлениями о внешней политике Киева. Госорганы могут делать такие заявления по поручению этих трёх должностных лиц.

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