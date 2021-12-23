Минск, 23 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Проект конституции Белоруссии будет вынесен на всенародное обсуждение в течение одного-двух ближайших дней. Об этом 23 декабря заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова приводит пресс-служба президента республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект конституции», — сказал он во время финального совещания с членами комиссии и рабочей группы по вопросам изменения конституции.

Также Лукашенко уточнил, что в случае, если жители Белоруссии одобрят новый основной закон страны, система управления в республике будет отстроена заново.

«Приняв конституцию, если народ поддержит, нам, нынешним органам власти, в том числе и президенту, и парламенту, и так далее, придется отстроить систему в стране согласно этой конституции. Если кто-то думает, что мы это все с бухты-барахты примем и бросим, и начнется каша и хаос, — этого не будет», — пояснил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белорусский фонд мира призвал Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные организации расследовать факты о возможных преступлениях военнослужащих Польши против мигрантов.