Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону коммунальные бригады продолжают борьбу со снегом и гололёдом. К расчистке дорог и тротуаров привлечено более 600 человек, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 22 декабря в Ростове-на-Дону на расчистку транспортных артерий вышли 157 единиц техники. Было израсходовали более 1 тыс. тонн противогололёдных материалов. Коммунальные службы продолжают наводить порядок в городе. Особое внимание уделяется потенциально опасным участкам — путепроводам, спускам и подъёмам.

Автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными.

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