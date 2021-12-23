Ростов-на-Дону, 23 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону коммунальные бригады продолжают борьбу со снегом и гололёдом. К расчистке дорог и тротуаров привлечено более 600 человек, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

В ночь на 22 декабря в Ростове-на-Дону на расчистку транспортных артерий вышли 157 единиц техники. Было израсходовали более 1 тыс. тонн противогололёдных материалов. Коммунальные службы продолжают наводить порядок в городе. Особое внимание уделяется потенциально опасным участкам — путепроводам, спускам и подъёмам.

Автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными.