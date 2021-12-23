Канберра, 23 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Поскольку в Австралии сейчас наблюдается всплеск случаев заражения коронавирусом, эксперты опасаются, что проблемы с психическим здоровьем среди медицинских работников могут поставить под угрозу их способность справляться с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией. Об этом 23 декабря сообщил телеканал Nine News со ссылкой на опубликованное в Национальной библиотеки медицины исследование, в рамках которого среди медработников был проведен опрос.

(сс) UNMEER Медик

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Исследование показало, что посттравматический стресс и другие проблемы с психическим здоровьем наносят вред австралийским врачам, медсестрам и смежному персоналу, причем более 70% сообщают, что они были физически и эмоционально истощены во время второй волны пандемии в прошлом году.

Согласно опросу, что 57,3% медиков страдали депрессией, а более 58% испытывали моральные страдания. Опрос показал, что у 5,6% респондентов также развилось посттравматическое стрессовое расстройство. 76% медиков сообщили, что бояться принести коронавирусную инфекцию к себе домой и заразить близких.

В опросе, проводимом в рамках исследования, приняли участие 9 518 человек.