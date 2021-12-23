Барнаул, , 11:42 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 23 декабря, с начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, за сутки стало больше на рекордные +86 за сутки (всего 5157).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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По прежнему в статистике отмечены «аномалии»: протестированы 8426 человек, выявлены 484 новых носителей. Это на два человека меньше, чем накануне, а тестов сделано на 826 штук меньше.

При этом почему-то не публикуется суточное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, его каждый раз приходится высчитывать самостоятельно. Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 23 443 (+76 за сутки) и 82 417 (+395 за сутки) соответственно.

Сократилось число тяжелобольных: 511 (-3 за сутки) и количество подключённых к аппаратам ИВЛ — 207 (-19 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7824 человека, причём 25 (-2) из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 115 776 человек. Вместе с тем, новый вирус победили 94 096 человек (аномальные +753 за сутки).

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