Сидней, Австралия, , 11:46 — REGNUM За последние 24 часа в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) выявили 5 715 случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем за все время пандемии. Более того, как заявила в ходе пресс-конференции главный санитарный врач штата Керри Чант, «Омикрон» является доминирующим штаммом, сообщает телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным местного министерства здравоохранения, 80% новых случаев заражения коронавирусом в штате на данный момент вызваны «Омикроном».

»Более 70 процентов заболевших приходится на возрастную группу от 10 до 39 лет, то есть заражаются очень молодые лица», — отметила Чант.

За последние сутки в штате от COVID-19 скончался один человек. 347 пациентов с коронавирусом в настоящее время находятся в больницах, из них 45 человек лежат в реанимационных отделениях. 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

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