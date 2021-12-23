Москва, , 11:41 — REGNUM Головная боль, которая может возникать на морозе, когда человек выходит на улицу из помещения, схожа с реакцией организма на перемену погоды или резкие перепады атмосферного давления. Такая боль зависит от чувствительности рецепторов кожи. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

Морозы Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пояснил, что эти болевые ощущения не имеют отношения к состоянию сосудов головного мозга, если у человека не повышено артериальное давление.

«У сосудов головного мозга своя, особенная регуляция. Пока верхнее, систолическое артериальное давление не повышается до 200 мм, системы, которые стабилизируют кровоток в головном мозге, работают адекватно, и ничего с сосудами не происходит, в том числе на морозе», — отметил специалист.

При этом он указал, что переживать из-за головной боли

при резком изменении температуры воздуха не стоит. По словам невролога, это не является грозной патологией, а лишь реакцией организма на температурные показатели.

Чтобы не допустить головных болей на морозе, достаточно носить шапку, добавил Будик.