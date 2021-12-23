Петропавловск-Камчатский, , 11:39 — REGNUM На Сахалине не принесли результатов поиски 23 декабря с помощью вертолёта Ми-8 пропавшего с судна матроса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Корсаков. Российский морской порт на острове Сахалин, на берегу залива Анива JukoFF

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Вертолёт со спасателями вернулся в Южно-Сахалинск в 17:12 по местному времени. В течение дня с воздуха было обследовано 3 тыс. кв. метров акватории в заливе Анива.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине с судна, находящегося в заливе Анива, пропал матрос. В его поисках с 22 декабря задействованы все суда, находящиеся вблизи, и спасательное судно «Атлас».