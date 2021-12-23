Нововаршавский район, Омская область, , 11:38 — REGNUM Проверку по факту возгорания в здании школы-интерната проводит прокуратура Нововаршавского района Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Огонь Erdenebayar

22 декабря примерно в 17:00 по местному времени в подвале здания КОУ «Нововаршавская школа-интернат» произошло возгорание.

Воспитанников и педагогический состав оперативно эвакуировали. Пострадавших нет.

На место происшествия выехал прокурор Нововаршавского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в ямальском городе Ноябрьске ночью 23 декабря горел деревянный 32-квартирный дом.

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