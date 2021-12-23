Новосибирск, 23 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Новосибирский районный суд поступило дело об отстранении от работы невакцинированного сотрудника склада. Об этом сообщается на сайте суда.

Belzdrav.ru Вакцинация от коронавируса

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«В обоснование заявленных требований указано, что работодателем (склад «Ашана») был издан приказ «Об отстранении от работы и оплате труда при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей». Работодателем было приказано «не являться к месту работу с 1 декабря 2021 до издания приказа, отменяющего действие вышеуказанного приказа, или дачи работником подтверждающих документов о вакцинации, или до окончания периода эпиднеблагополучия, а также не начислять и не выплачивать заработную плату», — уточняется в сообщении суда.

Отмечается, что основанием для приказа послужило уведомление об организации проведении вакцинации от коронавируса, а также добровольный отказ работника от прививки.

Истец просит отменить вышеуказанный приказ, взыскать 50 Тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Судебное заседание назначено к рассмотрению.