Воронеж, 23 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Указ об освобождении Сергея Честикина от должности заместителя председателя правительства Воронежской области подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом 23 декабря сообщается в телеграм-канале правительства Воронежской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Воронежской области

«Губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Сергея Честикина с 30 декабря 2021 года от замещаемой должности заместителя председателя правительства Воронежской области», — говорится в сообщении.

Сергей Честикин покидает пост «в связи с досрочным прекращением полномочий и по собственной инициативе».

Сергей Честикин был назначен на должность заместителя председателя правительства Воронежской области3 декабря 2018 года, до этого он руководил администрацией Нововоронежа. Отметим, что информация об увольнении Честикина появилась в воронежских СМИ накануне, 22 декабря.