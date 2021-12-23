Владивосток, 23 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Во Владивостоке в 2022 году сдадут 640 квартир жилого комплекса «Life!» — губернатор Приморья Олег Кожемяко побывал на строительной площадке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

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Перед осмотром стройки Кожемяко посетил завод крупнопанельного домостроения «Аврора», где делают стеновые панели, элементы подпорных стен для благоустройства городских пространств.

Завод полностью обеспечивает стеновыми панелями стройки, где запланировано сдать 40 тыс. кв. метров жилья.

Олег Кожемяко осмотрел две строительные площадки, на которых используют крупнопанельное домостроение. Так, дом по адресу Давыдова, 60, уже практически готов принять новых жильцов, осталось благоустроить придомовую территорию.

«Все квартиры выкуплены. В апреле 2022 года дом будет сдан в эксплуатацию», — сказал застройщик.

Строительство третьей очереди жилого комплекса «Life!» на Русской, 57, идет в графике. Новые дома также запланированы к сдаче в следующем году.

«За полтора года благодаря конструкциям завода «Аврора», компании «ДВ Стройтех» здесь вырос новый микрорайон. В конце 2022 года будет сдано 640 квартир, в том числе 100 квартир получат дольщики. Это хорошая работа, нам нужно наращивать темпы строительства из крупнопанельного домостроения, предоставлять новые площадки. Это позволит загружать мощности завода, увеличивать объемы строительства, тем самым регулировать стоимость квадратного метра, который во Владивостоке еще достаточно высокий», — отметил глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и зам генерального прокурора Дмитрий Демешин в Петропавловске-Камчатском ознакомились с ходом строительства жилого дома в шесть этажей по проспекту Карла Маркса, строительство которого осуществляется с привлечением денег дольщиков.