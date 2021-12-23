Москва, 23 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Западные страны должны понести ответственность за дестабилизацию ситуации в регионах Ближнего Востока и Северной Африки и принять беженцев, находящихся на границе Белоруссии и Польши. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Он напомнил, что первопричина сложившейся ситуации — вмешательство в соответствующие процессы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, дестабилизация политической ситуации, политического режима, вмешательство во внутренние дела, дестабилизация региона.

«Люди эти стремятся попасть в те страны, которые приложили руку к дестабилизации ситуации. Поэтому когда звучат определенные призывы к разделению «бремени», разделению ответственности, те, кто создал эту ситуацию, и должны прежде всего нести ответственность за разрешение данной проблемы», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище.

Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.

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