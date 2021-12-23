Барнаул, , 11:35 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 23 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 136 022 человека из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 4375 человек.

Вакцинация (сс) qimono

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Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 1000 человек. Из общего числа привитых 74 049 жителей региона получили первую прививку (на 2335 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 1 006 914 человек (всего +6205 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 55 059 ревакцинированном (+478 за сутки).

Напомним, ранее власти региона отмечали, что к 20 декабря 2021 года количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион. В ходе пресс-конференции, состоявшейся накануне, губернатор региона Виктор Томенко отмечал, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё 600 тысяч человек.

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