Лондон, , 11:35 — REGNUM В начале торгов на бирже цена на газ в Европе опустилась ниже $1900 за тысячу кубометров. Это 23 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

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По информации торговой площадки, в ходе открытия биржевых торгов по состоянию на 10:09 мск стоимость январских фьючерсов на хабе TTF составила $1823 за тысячу кубометров.

При этом такая цена на 9,7% ниже расчётной стоимости голубого топлива накануне, когда она составляла около $2020 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре заявил, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» внесёт свой вклад в разрядку ситуации, возникшей на фоне энергокризиса в Евросоюзе.