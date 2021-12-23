Рыбинск, Ярославская область, 23 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области в микрорайоне Копаево в 2022 году начнут строить очистные сооружения. Об этом рассказал глава города Денис Добряков.

Рыбинск

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что проектировкой очистных занимаются московские компании. Деньги на строительство — 5 миллиардов 700 миллионов рублей — выделяет «Новый банк развития» БРИКС.

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«Сегодня качество очистки канализационных стоков низкое, мощностей недостаточно, существующие очистные сооружения безнадежно устарели. Новые очистные в Копаеве смогут обеспечить нормативную очистку канализационных стоков всего Рыбинска, включая Заволжье и часть Рыбинского района. А это экология Волги и всех городов ниже по реке. Давно вы купались в Волге в черте Рыбинска?», — написал Денис Добряков на своей странице в Facebook.

Сейчас проект почти доделан, в начале 2022 года его планируют отправить в Главгосэкспертизу. Строительство должно быть завершено к 2024 году.