Тегеран, , 11:36 — REGNUM Новый транспортный коридор, соединяющий Персидский залив и Чёрное море, начал работать в тестовом режиме. Об этом сообщил иранскому агентству ИРНА директор управления автомобильных дорог и автомобильного транспорта провинции Восточный Азербайджан в Иране Урджали Ализаде.

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Новый коридор соединяет Иран и Грузию через территорию Азербайджана. 22 декабря три первых грузовика с флагами трёх стран выехали с иранской территории. Их опыт будет учтён для развития этого маршрута.

«Создание этого транзитного маршрута, помимо облегчения экспорта товаров из Ирана в порт Батуми на побережье Черного моря, позволит экспортировать из Ирана, стран региона и СНГ в Европу», — сказал Ализаде.

Стоит отметить, что по новому маршруту планируется перевозить до 20 млн тонн грузов в год. В течение 20 лет этот показатель планируется увеличить до 50 млн тонн.

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