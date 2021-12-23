Москва, , 11:33 — REGNUM Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определился с составом команды на многодневку «Тур де Ски». Об этом 23 декабря сообщает «Чемпионат».

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Отмечается, что тренер Олег Перевозчиков рассказал, кто из лыжников, занимающихся под его руководством, выступит на «Тур де Ски». Это будут четыре спортсмена.

«Планируется, что Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Илья Семиков пробегут «Тур» полностью, а Илья Порошкин пробежит только две гонки», — сказал Перевозчиков.

Таким образом, в состав мужской команды вошли Александр Большунов, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Артём Мальцев, Алексей Червоткин, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Илья Порошкин.

В женской команде будут выступать Вероника Степанова, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Лилия Васильева, Анастасия Рыгалина и Екатерина Смирнова.

Напомним, многодневка «Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря по 4 января.

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