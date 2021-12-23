Москва, , 11:33 — REGNUM Употребление суши и роллов необходимо ограничить людям с такими заболеваниями, как сахарный диабет, гастрит, холецистит, панкреатит и патологии органов желудочно-кишечного тракта, острых инфекционных заболеваний, сообщили 23 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора.

Суши nile

При нарушении технологии приготовления суши и роллов и использовании некачественных или испорченных продуктов возникает риск отравления и гельминтозов — болезней человека, вызываемых паразитическими червями.

Также высокая концентрация соли в составе соевого соуса и соленых рыбопродуктов могут способствовать развитию гипертонии, заболеванию почек и суставов. Высокая концентрация йода может вызвать сбой в работе щитовидной железы.

Кроме того, рыба и морепродукты имеют свойство накапливать в себе токсины, поэтому при употреблении большого количества суши и роллов могут появляться головные боли, слабость, тошнота.

ИА REGNUM ранее сообщало, заказывать японскую еду на дом по интернету рекомендуется в хорошо известных проверенных местах.

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