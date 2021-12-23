Москва, 23 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Актёры Иван Янковский и Диана Пожарская рассказали о том, что они «давно» состоят в браке. Об этом 23 декабря пишет телеграм-канал Super.

Скриншот с YouTube Иван Янковский

Пара появилась на премьере фильма «Чемпион мира» с обручальными кольцами. Добавим, что в картине актёры сыграли супругов — Янковский исполнил роль гроссмейстера Анатолия Карпова, а Пожарская — его жену.

ИА REGNUM напоминает, что у Ивана Янковского и Дианы Пожарской есть общий сын, который родился летом 2021 года. Для актрисы брак стал уже вторым.