Сингапур, , 11:31 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук, находящийся с визитом в Сингапуре, встретился 23 декабря с сингапурским коллегой Н Эн Хэнем, с которым обсудил пути развития оборонного сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на южнокорейское оборонное ведомство.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи министр обороны Сингапура выразил надежду на сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, а также выразил поддержку усилиям Сеула в процессе установления мира на Корейском полуострове.

Представители двух стран также сошлись во мнении относительно необходимости развития двустороннего стратегического сотрудничества.

Со Ук также выступил с лекцией в Институте обороны и стратегических исследований (RSIS) и посетил Информационный центр Сингапура.

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