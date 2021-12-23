Москва, , 11:41 — REGNUM Страны Запада не пришли к единой позиции в вопросе борьбы против климатических изменений. Ограничения для государств и компаний пока могут быть только рекомендательными, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев в опубликованном 23 декабря интервью РИА Новости.

Конференция по климату COP26 Unfccc.int

Говоря о правозащитном аспекте, он отметил, что климатическая тема сейчас развивается и в рамках ООН, и в рамках Совета Европы. В рамках Совета ООН по правам человека эта тематика периодически рассматривается, вносятся проекты резолюций, а в рамках Совета Европы сейчас разрабатывается проект юридически необязательного документа.

«Скорее всего, это будет проект рекомендации комитета министров Совета Европы по данной тематике. Могу сказать, что даже в рамках Совета Европы и… группы западных государств… нет единого подхода к этой проблематике», — сказал Лукьянцев.

В Совете Европы, добавил он, предлагают дополнить протокол к Европейской конвенции по правам человека таким образом, чтобы можно было обращаться в ЕСПЧ с жалобами на нарушение прав, связанных с изменением климата. Но и здесь единстве нет, поэтому, вероятно, будут разрабатываться рекомендации, но не юридически обязывающие документы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции Ирландии и Нигера, призывавший учитывать влияние климатических изменений на конфликты.

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