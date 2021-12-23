Вашингтон, 23 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что часть из одного миллиона доз помощи Соединённых Штатов Афганистану на сумму 1,4 миллиона долларов США доставлена в Афганистан.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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В своё сообщении в Твиттере он отметил, что эта поставка увеличит количество вакцины, полученной Афганистаном от США, до 3,3 миллиона доз, пишет «8 Собх». Вакцина отправляется через COVAX.

Госсекретарь США подчеркнул, что его страна привержена поддержке гуманитарных потребностей афганского народа, включая предоставление безопасных и эффективных вакцин для спасения жизней.

Также Том Уэст, специальный представитель США в Афганистане, заявил, что вакцины, подаренные США, имеют жизненно важное значение для афганского общества.

Уэст сказал, что оставшаяся часть вакцины от коронавируса уже находится в пути.