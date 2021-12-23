Москва, 23 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Новый, 2022 год для ЛДПР начнется с подготовки к выборам президента России и к выборам в заксобрание РФ и Белоруссии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил лидер партии депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Следующий год для нас станет началом подготовки к предстоящим выборам президента России, а также, возможно, к выборам в объединенное Законодательное Собрание России и Белоруссии», — сказал Жириновский.

Партия к выборам готовится, заверил парламентарий.

Сегодня, 23 декабря, пройдет заседание Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.