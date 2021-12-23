Париж, 23 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Посетив своего французского коллегу Брюно Ле Мэра, глава минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что не только французский бизнес будет инвестировать в Россию, но и российский бизнес дозрел. Об этом говорится в сообщении посольства Российской Федерации во Франции, опубликованном в телеграм-канале.

Pixabay.com Флаг Франции

По его словам, российский бизнес сейчас серьезен, высокотехнологичен и готов развивать экономику других стран там, где нет политически предвзятого отношения.

«Франция на сегодня — №1 среди зарубежных инвесторов по созданию рабочих мест в России», — заявил Максим Решетников, добавив, что некоторые крупные французские компании стали неотъемлемой частью экономики России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выступил против переноса президентских выборов 2022 года.