Орел, 23 декабря 2021, 11:28 — REGNUM Уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов на сумму более 46 млн рублей возбуждено в Орловской области в отношении директора местной фирмы по материалам налоговой проверки и оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.
По предварительной версии следствия, подозреваемый, являясь директором и главным бухгалтером ООО «Партнер», в налоговые периоды с 2018 по 2021 годы с целью занижения доходов фирмы распределял их на подконтрольные взаимозависимые общества с ограниченной ответственностью «Универсал» и «Союз», к которым применялась упрощенная система налогообложения. В результате он уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на имущество организации на сумму свыше 46 миллионов рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела.