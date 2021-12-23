Орел, , 11:28 — REGNUM Уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов на сумму более 46 млн рублей возбуждено в Орловской области в отношении директора местной фирмы по материалам налоговой проверки и оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.

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По предварительной версии следствия, подозреваемый, являясь директором и главным бухгалтером ООО «Партнер», в налоговые периоды с 2018 по 2021 годы с целью занижения доходов фирмы распределял их на подконтрольные взаимозависимые общества с ограниченной ответственностью «Универсал» и «Союз», к которым применялась упрощенная система налогообложения. В результате он уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на имущество организации на сумму свыше 46 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия в рамках уголовного дела.