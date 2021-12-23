Кабул, , 11:26 — REGNUM Родственники одного из бывших офицеров Военной академии маршала Фахима, известной как афганский «Сандхерст», сообщили «Би-би-Си», что он был задержан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан (сс) tpsdave

Полковник Мохаммад Идрис Атаи командовал охраной военного университета имени маршала Фахима в западной части Кабула.

Один из родственников бывшего офицера афганской армии сообщил телеканалу, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увезли его из офиса частной компании в центре Кабула две недели назад, 8 декабря, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Полковник родом из провинции Панджшер.

На запрос «Би-Би-Си» талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправили видеоответ от инженера Азама, заместителя пресс-секретаря министерства внутренних дел, в котором говорится: «С момента объявления всеобщей амнистии ни один служащий бывшего правительства не был арестован или убит. Случаи убийств явились результатом личной неприязни, виновные в этом были арестованы».

Азам говорит, что только «те, кто злоупотребляет всеобщей амнистией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будут привлечены к ответственности».

В прошлом месяце правозащитная организация Human Rights Watch заявила в своем отчете, что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с момента взятия страны под контроль 15 августа 2021 года, только в четырех провинциях казнили или похитили более 100 бывших офицеров полиции и сил безопасности, несмотря на «всеобщую амнистию».

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отреагировал на отчет, заявив, что эти люди были арестованы не «за прошлые деяния, но [за] нынешнюю преступную деятельность… [и] вступление в заговоры против нового правительства («Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), [и] поддержание контактов с «печально известными людьми, которые бежали из страны…».

«Наша политика не заключается в том, чтобы убивать кого-либо без суда, будь то члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или какой-либо другой группировки», — указали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Член семьи полковника Атаи утверждает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забрали с собой других сотрудников этой частной компании, которые позже были освобождены, но не отпустили полковника.

По словам родственников Атаи, он продолжал обеспечивать безопасность военного университета в течение трех дней после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул 15 августа, чтобы не допустить разграбления его помещений.

По их словам, полковник Атаи передал военный университет официальному лицу «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдали ему официальную расписку.

Один из членов семьи Мохаммада Идриса Атаи рассказал, что он несколько раз пытался поговорить с официальными лицами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о судьбе Атаи, но безуспешно, а официальные лица центра содержания под стражей национальной безопасности в Кабуле «отрицали» его присутствие. Сообщается, что полковник Атаи по-прежнему содержится в следственном изоляторе управления безопасности Кабула. Он утверждает, что видел на месте происшествия личную машину полковника Атаи.

«Афганский Сандхерст», британское военное наследие в Афганистане

Национальный университет обороны имени маршала Фахима — одно из важнейших военно-учебных заведений Афганистана, расположенное в районе Карга в западной части Кабула.

В 2013 году, когда Великобритания и другие страны пообещали построить Академию для подготовки офицеров Афганской национальной армии, тогдашнее афганское правительство попросило, чтобы это учреждение было создано по образцу Военной академии Сандхерст в Беркшире, Великобритания, отсюда и неофициальное название этого заведения, «Сандхерст на песке», данное в 2018 году.

Британское министерство обороны надеялось, что «Сандхерст на песке» станет наследием длительного британского присутствия в Афганистане.

В октябре 2013 года Академия открыла свои двери для первой группы афганских студентов. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно пытался атаковать академию.

В центре прошли обучение более 5000 офицеров афганской армии.

Следуя британской традиции, всё, от отбора курсантов до курсов военной истории, аналогично тому, что преподается в Великобритании с небольшими изменениями, адаптированными к условиям Афганистана.

В академии, естественно, тема битвы при Ватерлоо была заменена уроками, извлеченными из битвы при Гандамаке в XIX веке, где афганские силы уничтожили отступающую британскую армию.

Министерство обороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще не определилось с судьбой военной академии при новом режиме.