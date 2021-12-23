Луганск, 23 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Колонна автомобилей 105-го гуманитарного конвоя МЧС России прибыла в Луганск. Об этом 23 декабря сообщает агентство Луганскинформцентр.

Dnr-online.ru Гуманитарный конвой МЧС РФ

Уточняется, что в составе колонны в Луганск прибыли шесть грузовиков с гуманитарной помощью, в которую входит 88 тонн медицинского оборудования и медикаментов.

При этом предыдущий гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Луганск 25 ноября, доставив 109,3 тонны медицинского оборудования и медикаментов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) сбила украинский беспилотник, который использовался для корректировки артиллерийских обстрелов Донбасса.