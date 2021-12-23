Москва, , 11:25 — REGNUM Блокировка в Германии российского YouTube-канала RT DE является проявлением цензуры со стороны Берлина, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Передвижная телестанция RT Jürg Vollmer

«Мне кажется, так и надо воспринимать (как проявление цензуры). Но это не первый и не единственный случай, когда существуют определённые санкции, гонения на представителей либо российских, либо независимых СМИ, которые соответственно осуществляют вещание, продвигая точку зрения, которая значительно отличается от той, которая принята в определённых кругах на Западе», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, телеканал RT начал 16 декабря вещание нового круглосуточного новостного канала на немецком языке — RT DE. В день запуска вещания YouTube заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung. Он был удалён за нарушение правил сообщества YouTube, поскольку в сентябре уже был удален канал RT DE за нарушение условий использования платформы.

Накануне, 22 декабря, RT DE был снят с вещания в Европе. Такое решение принял немецкоязычный медиарегулятор MABB.

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