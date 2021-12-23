Биробиджан, , 11:30 — REGNUM Председателем городской думы столицы Еврейской автономии избрали представителя «Единой России» Антона Болотова, которому 23 года. За него проголосовали 14 депутатов, сообщило 23 декабря ИА EAOMedia.

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Ещё одного претендента на пост спикера, члена КПРФ Дмитрия Сажина, поддержали 5 народных избранников.

Антон Болотов стал самым молодым председателем гордумы за всю историю её существования. В 2021 году молодой человек закончил Приамурский государственный университет, получив специальность «управление персоналом».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Еврейской автономии выбирали председателя Заксобрания ЕАО. Им стал единоросс, экс-руководитель ГУ МЧС по региону Роман Бойко.