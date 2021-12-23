Абакан, , 11:24 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 в Хакасии идёт в штатном режиме, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в республиканском министерстве здравоохранения.

Сертификат о прививках Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Как уточнили в минздраве, за сутки в прививочные и внебольничные пункты вакцинации обратились около 1,5 тыс. человек.

На сегодняшний день в Хакасии от коронавирусной инфекции привито 255 037 человек. Получил обе дозы вакцины, завершил вакцинацию 187 781 человек. Ревакцинацию прошёл 36 671 человек.

В министерстве подчеркнули, что среди жителей старше 60 лет в регионе вакцинировано 77,1%. Также прививку сделали 156 беременных женщин. Исполнение плана вакцинации составляет 67,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минздрава, для создания коллективного иммунитета в Хакасии необходимо привить 80% населения. Это 322 тыс. человек.

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