Пензенская область, 5 марта, 2015, 19:31 — ИА Регнум. Игорь Плотницкий вернулся в Луганскую Народную Республику после неофициального визита в Пензу, который, по информации из осведомленных источников, прошел крайне удачно.

Согласно сообщениям пензенских СМИ, Плотницкий прибыл в город на Суре, «чтобы навестить места своей юности». Дело в том, что в 1987 году он закончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище. В ходе визита глава ЛНР провел урок патриотизма для пензенских школьников, посетил музей-заповедник «Тарханы», областной драмтеатр, новую филармонию, а также поблагодарил депутатов Законодательного собрания Пензенской области, которые пятнадцать раз отправляли гуманитарную помощь воюющему Донбассу.

Тем не менее, несмотря на неофициальный характер визита, Игорь Плотницкий прибыл в Пензу вместе со своими советниками и другими официальными лицами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM источники, близкие к окружению главы республики, в ходе визита удалось достичь ряда серьезных договоренностей, в частности о помощи Пензенской области Луганской Народной Республике, которая переживает сейчас экономические и социальные трудности военного периода.

Алексей Топоров, Луганск.