Москва, , 11:24 — REGNUM Американская сторона пока не готова обсуждать с Россией обмен лицами, отбывающими наказание, однако этот вопрос остаётся в повестке дня. Об этом уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил в опубликованном 23 декабря интервью РИА Новости.

МИД России Nikita Dezhurny

Он отметил, что говорить о каком-либо обмене очень сложно. Задача по возвращению на родину российских граждан, которые находятся в заключении в США, по-прежнему актуальна. Российская сторона ставит эти вопросы и будет продолжать свои усилия.

«Но пока со стороны США нет какой-либо готовности к тому, чтобы в практическом плане обсуждать их освобождение либо перевод на территорию РФ для отбывания дальнейшего наказания», — сказал Лукьянцев.

Он добавил, что власти США намерены оставлять заключённых у себя до истечения срока наказания «в назидание другим».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукьянцев заявил о заразительности американской практики по «отлову» граждан России за рубежом.

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