Севастополь, , 11:22 — REGNUM В небе над Крымом 22 декабря прошли лётно-тактические учения по дозаправке в воздухе фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава морской авиации (МА) и ПВО Черноморского флота (ЧФ). Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.

Дозаправка в воздухе Mil.ru

В соответствии с полётными заданиями экипажи выполняли дозаправку на высотах от 2000 до 6000 метров, на скорости 550−600 км/ч. Отмечается, что при этом боевые машины сближались с воздушным танкером на дистанцию до 20 метров.

пресс-служба ЮВО «В качестве воздушного танкера был задействован самолёт-заправщик Ил-78, способный за один вылет осуществить заправку в воздухе до 10 самолётов. Передача топлива осуществлялась из унифицированных подвесных агрегатов заправки, установленных под консолями крыла самолёта-заправщика».

Всего в ходе учений сложнейший элемент пилотирования отработали около 20 лётчиков штурмового полка МА и ПВО ЧФ, выполнив в воздухе порядка 50 контактов с дозаправкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области завершились учения, в ходе которых около 200 дозаправок в воздухе от летающего танкера Ил-78 выполнили экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолётов-разведчиков Су-24МР авиачастей ВКС России Центрального военного округа.

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