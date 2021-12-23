Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о возможности продлить будущий трамвайный маршрут между городским жилым районом Купчино и пригородным жилым комплексом «Славянка» до строящегося в Пушкинском районе кампуса СПбГУ. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

Беглов провел встречу с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым, на которой обсуждались инвестиционные проекты города. В ходе обсуждения строительства новых трамвайных линий на юге Петербурга участники затронули тему прокладки нового маршрута «Купчино — Шушары — Славянка», который позволит улучшить транспортную инфраструктуру этих районов.

«Мы ценим поддержку, которую город оказывает этому проекту. Концессионное соглашение о создании и использовании трамвайной сети подписано в 2019 году. За этот срок проведена большая работа по разработке проекта планировки и его согласованию. Это уникальный проект, в городе еще не было проекта планировки с таким длинным линейным объектом в 20 километров», — сказал Андрей Акимов.

В свою очередь Александр Беглов выразил желание продолжить маршрут этой трамвайной линии, в связи с предстоящей застройкой территорий бывшего совхоза «Детскосельский» кампусом СПбГУ и жилыми домами. Помимо это губернатор сообщил о желании проложить новый трамвайный маршрут до аэропорта «Пулково».

Напомним, ранее был заявлен маршрут будущего трамвая между Купчино и Славянкой. Завершение строительства линии планируются к 2024 году.

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