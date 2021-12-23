Москва, 23 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Исполнитель и битмейкер Slava Marlow (Артём Готлиб) выбросил награду «Звезда МУЗ-ТВ» от 2021 года. Запись этого процесса артист опубликовал в историях личного Instagram-аккаунта 22 декабря.

Скриншот видео в YouTube Slava Marlow (Артём Готлиб)

Slava Marlow достал из пакета награду и выбросил её со второго этажа дома. «Зачем прорыву года награда «Звезда МУЗ-ТВ»?» — прокомментировал он свой поступок.

Ранее Slava Marlow говорил о том, что надеялся на победу в другой номинации на премии «МУЗ-ТВ». Он хотел получить тарелку в категории «Прорыв года», однако она досталась группе Dabro.