Варшава, 23 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Глава комитета по делам польской диаспоры правительства Польши Ян Дедичек сообщил на странице в соцсети Twitter о начале акции солидарности с заключенными активистами польской диаспоры в Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам Дедичека, акция будет называться «Рождественская тарелка для Анжелики и Анджея».

«Давайте оставим одно свободное место за нашими праздничными столами для заключенных соотечественников в Белоруссии. Оставлять такое место для случайных гостей, путешественников и тех, кого ты хочешь увидеть — наша древняя рождественская традиция», — говорится в сообщении.

Чиновник предложил фотографировать пустое место за столом и выкладывать фото в соцсети со специальным хэштегом, посвященным заключенным в Белоруссии этническим полякам.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд активистов Союза поляков Белоруссии были задержаны в апреле текущего года. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активиста этой организации — Анджея Почобута. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды. В Союзе поляков Белоруссии и в польском руководстве дело считают политически мотивированным.