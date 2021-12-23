Казань, , 11:42 — REGNUM В Татарии коммунальным службам для содержания улично-дорожной сети 23 декабря передали ключи от 69 единиц новой спецтехники. Отмечается, что автомобили поставят в 2022 году, сообщает пресс-служба главы республики.

Колонна коммунальной техники Анна Шевченко © ИА REGNUM

Ключи от 69 единиц коммунальной техники передали главам 41 муниципального образования. В составе спецтехники 16 погрузочно-уборочных машин, три мини-погрузчика, 33 фронтальных погрузчика, 17 автогрейдеров. Все машины оснащены системой ГЛОНАСС.

По словам главы Татарии Рустама Минниханова, в ближайшее время поступят еще 86 машин, предназначенных для районов.

Всего в 2021 году порядка 1,1 млрд рублей затратили на закупку 155 единиц коммунальной и спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в муниципалитеты Белгородской области по заявкам уже отправлена 251 машина, через несколько недель в регион поступит ещё 373 единицы. В целом в 2021 году приобретено 1 224 единицы коммунальной техники и различного вспомогательного оборудования на сумму более 1,7 млрд рублей.

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