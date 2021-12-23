Москва, 23 декабря, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В 2022 году в России, скорее всего, продолжится рост цен на загородные дома, а замедлиться могут лишь темпы этого роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала информацию о том, что за период пандемии в России загородные дома выросли в цене почти на 16%.

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«Данная тенденция будет связана с несколькими факторами, — сказала Долгова. — Во-первых, с продолжающимся ростом спроса на частные дома (в условиях пандемии люди стремятся обезопасить себя и близких от множества случайных и ненужных контактов; ограничения на поездки способствуют стремлению жить ближе к природе). Во-вторых, со значительным повышением цен на квартиры в новостройках, а также на вторичном рынке».

Как уточнила Долгова, нередко возникает ситуация, когда частный дом выгоднее квартиры в новостройке по соотношению цена/качество.

«В-третьих, с ростом цен на строительные материалы, который замедлился с окончанием летнего строительного сезона 2021 года, но может возобновиться в следующем году. В-четвертых, с динамикой мировых цен на металлы, древесину, топливно-энергетические ресурсы (последние влияют на себестоимость практически всех товаров и на стоимость их транспортировки), а также курсом национальной валюты. В-пятых, с динамикой цен на строительную технику и логистику», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ будет постепенно снижаться спрос на частные дома в районах с неразвитой инфраструктурой и некачественными дорогами.