Калуга, 23 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Более одного миллиона услуг было оказано населению в 2021 году специалистами «МФЦ Калужской области». Свыше 800 тысяч обращений оформлены в бумажном виде, около 200 тысяч — в электронном. Предоставлено почти 40 тысяч платных услуг, доход составил 15 миллионов рублей. Об этом 23 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора учреждения Михаила Иванова.

Kmfc40.ru «Центр «Мои документы»

По словам руководителя областного МФЦ, в 2021 году перечень услуг, предоставляемым данным государственным бюджетным учреждением, пополнился 20 новыми. За 11 месяцев этого года поступило 435 благодарностей и 187 жалоб, из них обоснованных — 15. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составил почти 100%. Одним из ключевых проектов, который был реализован в этом году, Михаил Иванов назвал введение в эксплуатацию криптобиокабин по оформлению и выдаче загранпаспортов нового поколения. Пока услуга предоставляется в двух центрах Калуги и Обнинска. Уже выдано 387 загранпаспортов нового образца. Успешно реализованы планы по развитию сети Цифровых МФЦ. В 10 центрах «Мои Документы» оборудованы рабочие места для самостоятельного доступа к порталу госуслуг и основным государственным интернет-ресурсам. Особенно востребованным сервис стал в период массового спроса на выдачу сертификата о прохождении вакцинации. Также в 2021 году создан виртуальный консультант кол-центра МФЦ. С его помощью обрабатывается около 20% звонков. Специалисты МФЦ успешно приняли участие в проведении Всероссийской переписи населения. В 18 центрах «Мои Документы» были созданы стационарные переписные участки. В многофункциональном миграционном центре оборудовано рабочее место специалиста МФЦ. Это дает возможность иностранным гражданам при оформлении патента на работу не обращаться в пенсионный фонд, налоговую службу или МФЦ для получения СНИЛС и ИНН. 127 сотрудников центра повысили свою квалификацию, 38 из них — по направлению «Цифровизация».

На итоговом совещании, посвященном результатам работы региональной сети МФЦ в 2021 году заместитель губернатора области Дмитрий Разумовский в числе приоритетных задач дальнейшего развития региональной сети МФЦ назвал создание комплексной системы управления кадровым потенциалом работы, сокращение времени ожидания в очереди, увеличение количества услуг, информационную помощь в которых будет оказывать виртуальный консультант кол-центра. Он также указал на необходимость применять меры, направленные на использование автоматизированной системы документооборота.

«Год, как и прошлый, был непростой. Но вы научились оперативно действовать в этих сложных условиях. Результаты очень хорошие, и показатели по многим значениям превышены», — отметил Дмитрий Разумовский.