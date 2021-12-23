Москва, 23 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Практика российского ипотечного рынка показывает, что у многих граждан, которые хотят досрочно погасить ипотечный кредит, это часто получается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал прогноз рейтингового агентства НКР о том, что средний срок ипотечного кредита в 2022 году может вырасти до 23 лет.

Ипотека

«Увеличение срока кредита — мера, позволяющая поддержать доступность ипотечного кредита, так как в случае удлинения срока снижается ежемесячный платеж. Практика российского ипотечного рынка показывает, что многие стремятся досрочно погасить ипотечный кредит и это часто получается. Поэтому увеличение срока кредитования пока не стоит рассматривать как реальное увеличение, скорее всего, этот срок в реальности уменьшится на несколько лет, — сказал Цыганов. — Как правило, у молодых заемщиков, которые получают кредит на 20 и более лет, за это время растет профессиональная квалификация и доход, что и позволяет рассчитывать на досрочное погашение ипотечного кредита».

Тем не менее, как подчеркнул экономист, рынок ипотеки в России и востребованность ипотечного кредита для улучшения жилищных условий сохранятся.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ продолжит дорожать квадратный метр жилья, в то время как доходов граждан уже не будет хватать для использования ипотечных продуктов.