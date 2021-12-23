Москва, , 11:13 — REGNUM Одна из причин того, что в РФ снизилось количество средств, размещенных на валютных вкладах, связана с тем, что в 2021 году население стало выбирать иные инвестиционные инструменты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Ставки по валютным депозитам на сегодня низки, часто меньше 1% годовых или даже с нулевой доходностью. В ряде случае вклад в евро нельзя или сложно открыть. Низкая доходность не привлекает новых клиентов, — сказал Цыганов. — В конце 2021 года сказался еще ряд факторов: использование средств в зарубежных поездках и — особенно во время локдауна — выбор иных инвестиционных инструментов, использование части средств для текущего потребления и приобретения жилья, выплат по ипотеке. Тенденции сохранятся и в дальнейшем».

По его словам, на привлекательность валютных вкладов будет влиять темп изменения курса рубля, как это уже происходило весной 2020 года. Кроме того, Цыганов пояснил, что ситуация с оттоком средств с валютных вкладов пока несущественно влияет на курс российского рубля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ продолжится отток средств с валютных вкладов.

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